Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi son tarih belli oldu: Yerlikaya 'süre uzatılmayacak' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için çağrıda bulundu.

Yenileme işlemi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu belirten Yerlikaya,"Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır" ifadesini kullandı.

Eski tip SÜRÜCÜ BELGELERİNİN yenilenmesi için SON TARİH: 31 Ekim 2025.



Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli "harç değerli kağıt" ve "hizmet bedelinden"…

Belgelerin yenilenmesine dair verileri de paylaşan Yerlikaya, Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındığını, günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildiği bilgisini paylaştı.

2 MİLYON 33 BİN 472 KİŞİ ESKİ TİP EHLİYET KULLANIYOR

Yerlikaya, Ağustos'ta 96 bin 134, Eylül'de 60 bin 703 başvuru yapıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.

15 LİRA KARŞILIĞINDA YENİLENİYOR

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 31 Ekim'e kadar eski tip sürücü belgelerinin, değerli kağıt ve vakıf payı bedeli olarak toplam 15 lira ücret karşılığında yenileneceği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu tarihten sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir. Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için harç değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7 bin 438 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir. A, A1, A2, F sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruşun yatırılması gerekmektedir. B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G, M sınıfları için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 11 bin 235 lira 60 kuruşun yatırılması gerekmektedir."