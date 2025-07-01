Eski tip sürücü belgelerini değiştirmek için son 30 gün

Sürücülerin, 31 Temmuz'a kadar eski tip sürücü belgelerini indirimli bedelle değiştirebileceği fade edildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi, 31 Temmuz 2025 itibarıyla doluyor.

Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar 15 lira ödenenecek. Bu ücret, B sınıfı sürücü belgesi için 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 liraya yükselecek.

2 GÜN İÇERİSİNDE GÖNDERİLECEK

Sürücülerin, tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden yapacakları başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde gönderiliyor. Teslimat sürecinde, nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alınacak geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.