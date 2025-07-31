Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'e kadar "son kez" uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin 31 Ekim 2025’e kadar son kez uzatıldığını duyurdu.

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için SON TARİH 31 Ekim 2025❗️”

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti.

Ancak ⤵️

🔻18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti.

🔻Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi.

🔻Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.

Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:

▪️ Ocak: 140.000

▪️ Şubat: 82.000

▪️ Mart: 84.000

▪️ Nisan: 101.000

▪️ Mayıs: 270.000

▪️ Haziran: 502.000

▪️ Temmuz: 1.413.489

Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı.

🔻Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.

🟥 Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK❗️

🔻Son tarih: 31 Ekim 2025❗️

⚠️ Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.

⚠️ Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim.

#TürkiyeninHuzuru🇹🇷