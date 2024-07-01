Eski Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Özbak, vefatının 8'inci yılında anıldı

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulunun eski başkanlarından Ali Özbak, vefatının 8'inci yılında mezarı başında anıldı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, anma törenine Özbak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyesi Hüseyin Ekşi, divan başkanlık kurulu başkanı Mahmut Ören, eski asbaşkanlar İskender Önal ve Nevzat Şakar ile eski divan başkanlık kurulu başkanı Ali Sürmen katıldı.