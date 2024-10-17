Eski TTB Başkanı Fincancı'ya 50 bin lira manevi tazminat cezası

Eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle Milli Savunma Bakanlığına 50 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Fincancı'nın, "TSK'nin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı" sözleri nedeniyle Milli Savunma Bakanlığınca açılan 100 bin liralık manevi tazminat davasında karar açıklandı.

Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Şebnem Korur Fincancı ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, duruşmada son savunmaları için taraf avukatlarına söz verdi.

Fincancı'nın avukatı, müvekkilinin eleştiri hakkını kullandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilim insanı olarak bilimsel anlamda değerlendirmede bulunulabilir. Bu ön tanı, ön değerlendirme olarak adlandırılır. Müvekkil, video kayıtlarındaki dijital verilere bakarak, toksik gaz kullanılmış olabileceğini, bağımsız heyetlerce yerinde inceleme yapılması gerektiğini söylemiştir. Toplam 7 dakikalık programın çözümü dosyaya ibraz edilmiştir. Burada manevi tazminatı gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Davanın reddini talep ediyoruz."

Beyanın arından kararını açıklayan mahkeme, tazminat davasının kısmen kabulüne ve Fincancı tarafından 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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Fincancı hakkında, PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim 2022'de Ankara'da sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, TSK'nin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleriyle PKK'nın illegal faaliyetlerini bağdaştıran Fincancı'nın, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle yetkisizlik kararı vermiş ve dosyayı İstanbul'a göndermişti.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yargılamaya bakan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırdığı Fincancı'yı, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye etmişti.

Mahkemenin gerekçeli kararında "Fincancı'nın, gerçeği yansıtmayan, nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan ve PKK tarafından servis edilen görüntüler üzerinden, TSK'yi karalamak amacıyla "örgüt paropagandası" eylemine aktif biçimde katılım sağladığı" kaydedilmişti.

Gerekçeli kararın ardından cumhuriyet savcısı ile sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya, temyiz için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı. Mahkeme, ayrıca, sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının ifade ettiği nedenleri yerinde görmeyerek temyiz başvurusunu esastan reddetmişti.