Eski TÜGVA’cıya özel kadro

Gençlerin kamuda çalışma veya akademisyen olma hayalleri, mülakat, kişiye özel kadro ilanları ya da arşiv araştırması dolayısıyla suya düşürülürken yandaşların her istediği oluyor.

BirGün, 23 Aralık 2023’te “TÜGVA’cı istediğini aldı” başlıklı haberiyle eski Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep İl Temsilcisi Mahmud Tekin'in, kadrosu Bitlis Eren Üniversitesi’nde görünmesine rağmen Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Tekin açılan özel kadro ile sonunda resmi olarak da Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne geçti.

Mahmud Tekin’in kadrosu Bitlis Eren Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Optisyenlik Programında görünüyordu. Ancak Tekin buna rağmen, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin (GİBTÜ) Uluslararası Öğrenci Ofisi’nde Koordinatör olarak görevlendirilmiş ve Rektör Şeyhmus Demir’le beraber ülke ülke gezmeye başlamıştı.

Son zamanlarda Tekin’in akademik kariyerine dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ağustos ayında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, “Rektörlük Proje Ofisi Öğretim Görevlisi ilanı” adı altında bir ilan yayımlandı. İlanda, “Bilgisayar veya fizik mühendisliği bölümü mezunu olup bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl deneyimi olmak” şartı arandığı belirtildi.

Daha sonra yapılan açıklamada, ön elemeyi iki kişinin geçtiği ve Mahmud Tekin’in kadroya alındığı ifade edildi.

BirGün’ün ulaştığı Tekin, “Mülakat tarzı yazılı sınav yapıldığını ve ardından başarılı olarak kadroya girdiğini” söyledi.

TÜGVA’CILAR BİR YOLUNU BULUYOR

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “TÜGVA'ya bir defa dahil olan er veya geç muradına eriyor. Daha önce Gaziantep Üniversitesi'nde sadece kendisinin katıldığı sınavda 38 alarak başarısız olan Mahmud Tekin bu sefer turnayı gözünden vurdu” dedi ve ekledi:

“Kadrosu Bitlis'te olmasına rağmen Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görevlendirmeyle görev yapıyordu. Üniversitenin Rektörlük Proje Ofisi için bir kişi ihtiyacı oldu. Açıklanan şartlar bizi hiç şaşırtmadı. Şaşırdığımız şey ön elemeyi iki kişinin geçmesi oldu. Normalde ikinci sırada olan TÜGVA önceki temsilcisi giriş sınavında birinci sıraya yükseldi. Bu ilanın ve devamının adil olduğuna inanmıyorum. Bu ülkede işsiz gezen milyonlarca genç var. Onların suçu TÜGVA'lı olmamaları veya TÜGVA'nın üst kurullarında tanıdıkları olmamaları mı? Bu kadro bir an önce iptal edilmelidir. Bu özel ilanı hazırlayan ve sorumluluğu bulunanlar hakkında da gerekli işlemler yapılmalıdır.”

DAHA ÖNCE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Öte yandan Tekin, 2023’ün ağustos ayında 4 yıldır sürdürdüğü TÜGVA Gaziantep İl Temsilciliğini bıraktığını açıklamıştı. Tekin 2021 yılında TÜGVA temsilcisiyken Gaziantep Üniversitesi’nde kendine özel açılan akademik kadro için tek başına giriş sınavına alınmıştı. Tekin o dönem 20 Ocak 2021 tarihinde girdiği sınavda 38 puan alarak başarısız olmuştu.