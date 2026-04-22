Eski Tunceli Valisi tutuklanınca, Vali Yardımcısı “Adalet” yazdı: Perde arkasında ne var?

Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya yönelik yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in tutuklanmasının ardından Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut’un X hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Akbulut, “Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır” mesajını paylaştı.

“Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.” — Miraç AKBULUT (@miakbulut) April 21, 2026

Gazeteci İsmail Saymaz, Tuncay Sonel'in Ordu Valisi olduğu dönemde, Akbulut'un da Ordu’nun Korgan ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığını anlattı.

Saymaz’ın aktarımına göre Akbulut, Korgan’a atandıktan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Ancak törende katılımın çok düşük olduğunu gördü. Bunun üzerine ilçede kutlama için bir hazırlık yapılmadığını, komite kurulmadığını ve belediyenin de sürece ilgi göstermediğini öğrendi.

Bunun ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kapsamlı bir hazırlık başlatıldı. Saymaz, Akbulut’un bu aşamada, “O zaman 29 Ekim’e çok iyi hazırlanalım” dediğini aktardı.

Hazırlık kapsamında; ilçedeki caddelere büyük bayrakların asılması, hoparlörlerden “10. Yıl Marşı, İzmir Marşı çalınacak.” denilmesi, halkın kortejle yürümesi, fener alayı düzenlenmesi, kadınlara güller dağıtılması, resim sergisi açılması ve cumhuriyet resepsiyonu yapılması kararlaştırıldı.

"MUHALİF VEKİLLER DAVET EDİLDİ, KRİZ ÇIKTI"

Öte yandan törenlere muhalefet milletvekilleri de çağrıldı. Saymaz'ın aktardığına göre, CHP Samsun Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile o dönem Demokrat Parti’de bulunan Cemal Enginyurt’un davet edilmesi bazı çevreleri rahatsız etti.

Saymaz, bu itirazların, “Çağırma muhalifleri. Muhalifleri çağırma tantana çıkar” sözleriyle dile getirildiğini aktardı. Ancak Akbulut’un buna karşı çıktığını ve milletvekillerinin de yörenin temsilcisi olduğunu savunduğunu söyledi.

İddiaya göre 29 Ekim’de yapılan törende Akbulut’un yaptığı konuşma da bazı çevrelerin tepkisini çekti.Saymaz, kaymakamın konuşmasında şu ifadeleri kullandığını söyledi:

“Atatürk’ün deyimiyle Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır.Nazarıyla yaklaşıp her alanda gerçekleştirmiş olduğumuz inkılapları geliştirerek medeni, çağdaş ve gelişmiş bir memleket olmanın gayreti içerisinde bulunmaya devam edeceğiz.”

Saymaz’a göre bu sözler ilçe bürokrasisinde rahatsızlık yarattı. Özellikle Atatürk’ün tarikatlara ilişkin ifadelerinin törende dile getirilmesinin ardından şikâyet telefonları geldi.

TÖRENİN ARDINDAN AÇIĞA ALINDI

Saymaz, akşam saatlerinde yapılan yürüyüşte de halkın “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla ilerlediğini anlattı. Akbulut’un da yürüyüş sırasında, “Son bir kez daha 10. Yıl Marşı’nı çalalım” dediğini aktardı.

Ancak Saymaz’ın anlatımına göre buna izin verilmedi. Saymaz, “Yasak diyorlar. Tuncay Sonel’den telefon geldi. ‘Çaldırmayın. Yürüyüşü dağıtın.’ diyorlar” ifadelerinin kullandıldığını aktardı.

29 Ekim töreninin ardından Miraç Akbulut açığa alındı. Saymaz, bunun gerekçesi olarak da AKP'li ilçe yöneticilerinin "Kaymakam sarhoş geldi" iddiasını öne sürdüğünü anlattı.

Akbulut, hakkındaki idari soruşturmanın tamamlanmasının herhangi bir ceza almamış ve Bartın Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.