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Eski Ulaştırma Bakanı İbrahim Aysoy hayatını kaybetti

Eski Ulaştırma Bakanı, TBMM 13. ve 15. dönem milletvekili, Mardin Ticaret Odası eski başkanlarından İbrahim Aysoy evinde hayatını kaybetti.

Güncel
  • 14.05.2024 14:11
  • Giriş: 14.05.2024 14:11
  • Güncelleme: 14.05.2024 14:17
Eski Ulaştırma Bakanı İbrahim Aysoy hayatını kaybetti

Eski Ulaştırma Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 13. ve 15. dönem milletvekili, Mardin Ticaret Odası eski başkanlarından İbrahim Aysoy, 93 yaşında evinde hayatını kaybetti.

Aysoy'un ölüm haberini yakınları duyurdu.

İlerleyen yaşına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden Aysoy'un cenazesi bugün ikindi namazının ardından, Karşıyaka mezarlığında defnedilecek.

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