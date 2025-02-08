Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eski Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu

Turgutlu Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Cemal Gürefe'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. Eve giden polisler, Gürefe'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Güncel
  • 08.02.2025 20:30
  • Giriş: 08.02.2025 20:30
  • Güncelleme: 08.02.2025 20:33
Eski Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu
İHA

 Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2016-2019 yılları arasında Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Cemal Gürefe evinde ölü bulundu.

Cemal Gürefe'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Saat 16.30 sıralarında itfaiye eşliğinde eve giren polis ekipleri, Turgutlu Ülkü Ocakları eski başkanı Cemal Gürefe'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Savcılığın incelemesinin ardından Gürefe’nin cesedi, cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cemal Gürefe'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol