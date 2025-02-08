Eski Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu
Turgutlu Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Cemal Gürefe'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. Eve giden polisler, Gürefe'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2016-2019 yılları arasında Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Cemal Gürefe evinde ölü bulundu.
Cemal Gürefe'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Saat 16.30 sıralarında itfaiye eşliğinde eve giren polis ekipleri, Turgutlu Ülkü Ocakları eski başkanı Cemal Gürefe'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
Savcılığın incelemesinin ardından Gürefe’nin cesedi, cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Cemal Gürefe'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.