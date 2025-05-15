Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica son yolculuğuna uğurlandı

Yaşamını yitiren Uruguay'ın sosyalist eski Devlet Başkanı Jose Mujica, defnedildi.

Başkent Montevideo'daki Yasama Sarayı'nda düzenlenen devlet törenine, Devlet Başkanı Yamandu Orsi’nin yanı sıra çok sayıda yabancı diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Törenin ardından Mujica'nın naaşı, at arabasıyla taşınarak Rincon del Cerro'daki çiftliğine götürüldü ve isteği üzerine, sadık köpeği Manuela'nın yanına defnedildi.

Fotoğraf: BirGün

Cenaze aracına binlerce Uruguaylı eşlik etti; halkın duygusal anlar yaşadığı, bazı yurttaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Mujica, siyaseti bıraktıktan sonra hayatının geri kalanını Rincon del Cerro'daki üç odalı sade çiftliğinde geçirmiş, ülke içinden ve dışından gelen tüm konuklarını burada ağırlamıştı.

"BİR DOST VE YOL ARKADAŞI"

Devlet Başkanı Orsi, Yasama Sarayı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Mujica'yı "bir dost ve yol arkadaşı" olarak tanımladı.

Mujica'nın mirasına sahip çıkacaklarını belirten Orsi, şöyle konuştu:

"Ölümü benim için çok yıkıcı oldu. Her ne kadar bekliyor olsak da bununla başa çıkmanın bir yolu yoktu. Onun mirasına sahip çıkmanın en iyi yolu, işleri doğru yapmaktır."

Fotoğraf: BirGün

Halk arasında "Pepe" lakabıyla tanınan Mujica, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da 89 yaşında yaşamını yitirmişti.

Mujica'nın ölümünün ardından Uruguay'da 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.