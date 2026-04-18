Eski Vali Tuncay Sonel gözaltında

Dersim'de 5 Ocak 2020'de kaybolmasının üzerinden geçen 6 senenin ardından Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun geçen günlerde başlatılan soruşturması dönemin valisine de uzandı.

İçişleri Bakanlığı, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada hakkındaki iddialar nedeniyle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlattı. 3 yıldır mülkiye başmüfettişi olarak da görev yapan Sonel, dün açığa alındı. Sağlık Bakanlığı da Doku'yla ilgli yapılan iş ve işlemlerde kayıtların silinmesinin ortaya çıkmasının ardından hastane hakkında soruşturma başlattı.

‘BAŞ ŞÜPHELİ DÖNEMİN VALİSİ’

Dosyada şüpheli olarak gözüken 13 kişiden 2’si tutuklanırken 2’si serbest bırakıldı, 2 kişinin işe işlemleri devam etti. 7'si ise dün adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şüphelilerden Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun jandarmadaki işlemleri dün de sürdü. Öte yandan adliyeye sevk edilen isimlerden Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevliler Süleyman Önal ve Savaş Gültürk’ün serbest bırakılmasının ardından şüphelilerin yakınları Gülistan Doku’nun ailesine saldırdı. Doku'nun annesi Bedriye Doku, soruşturmanın baş şüphelisinin dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel olduğunu ifade etti. Bedriye Doku, Tuncay Sonel'e yönelik, "Her şeyi oğlu yapmış, oğlanı tatile göndermiş. Ben kızımın kemiklerini almadan ölüme kadar burada oturacağım. Adalete hesap verecekler" dedi.

SOYLU DA HESAP VERSİN

Soruşturma genişletilirken dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Doku dosyasına ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Dosyada her geçen saat yeni detaylar gün yüzüne çıkarken 8 sene boyunca görevde olan Soylu, 6 sene önce araştırma yaptıklarını ancak bir detay bulamadıklarını söyledi. Soylu “Biz o dönem barajı üç defa kapattık, arama yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yaptım. Ankara’dan bir heyet geldi baktı. Şu an gözaltına alınanlar dahil herkes sorgulandı. Hatta Zeinal Abakarov yurtdışında kaçmıştı, onu getirdik. Sorguladık. Ancak bir şey çıkmadı” diye konuştu. Soylu’nun açıklaması ve son bir hafta içinde yaşanan gelişmeler, “Bugün çıkan yeni detaylar neden 6 sene önce bulunamadı?” “Nüfuzlu kişiler korundu mu” gibi soruları beraberinde getirdi.

Sonel (solda) ve Soylu (sağda)

KAMERA KAYITLARI EKSİK

Yürütülen soruşturma kapsamında her gün yeni detaylar dosyaya giriyor. Dünkü gelişmelerden bazıları şunlar:

• Dosyaya giren raporda, Doku'nun emniyetin POLNET kayıtlarında 31 Aralık 2019 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesi'ne giriş yaptığı ancak hastane sisteminde bu kayıtların olmadığı belirtildi. Aynı sistemde diğer tarihlere ait verilerin bulunmasına rağmen sadece o güne ait kayıtların eksik olmasının olağan bir durum olmadığı, yapılan incelemelerde, bu durumun teknik arızadan ziyade 'seçici silme' ihtimalini güçlendirdiği değerlendirildi.

• Ankara'da gözaltına alınan eski polis memuru Gökhan Ertok’un tutuklanmasının ardından Antalya'da gözaltına alınan Tunceli İl Özel İdaresi eski personeli Erdoğan Elaldı da TCK'nın 81. maddesindeki "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Elaldı’nın Gülistan Doku ile kaybından önce temasta bulunan son kişi olduğu belirtiliyor.

• DEM Partili Adalet Kaya, Gülistan Doku dosyasına ilişkin delil karartma iddialarını Meclis gündemine taşıyarak, kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırılmasını ve sürecin şeffaf biçimde aydınlatılmasını istedi. Doku soruşturmasını takip etmek üzere Dersim’e giden CHP heyeti’nden CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da dosyada ihmali bulunanların da sorumluluk taşıdığını söyledi.

‘İNTİHAR’ ALGISI YARATMAK İSTEDİLER

Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmeler, gözleri Rabia Naz Vatan, Nadira Kadirova, Yeldana Kahraman, Rojin Kabaiş, Firdevs Babat ve İpek Er dosyalarına çevirdi. “İntihar” algısı yaratılarak kapatılmak istenen dosyalardan biri olan Rojin Kabaiş’in dosyası ise en dikkat çekenlerden.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in cenazesi, 27 Eylül 2024'te kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan 18 gün sonra Van Gölü’nde bulundu. Kabaiş dosyası, tıpkı diğer dosyalar gibi sürüncemede bırakılarak, üzeri kapatılmaya çalışıldı. Hem Kabaiş'in ailesi hem de kadınların "intihar" iddialarını kabul etmemesi ve mücadeleyi büyütmesiyle birlikte dosyada birçok gelişme yaşandı fakat dosya 19 aydır aydınlatılmadı.

Son olarak dün Adalet Bakanı Akın Gürlek, Doku soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulunarak "Bakanlık bünyesinde bir ekip kurduk. Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor” dedi.

Adalet mücadelesini sürdüren Baba Nizamettin Kabaiş, Gürlek’in açıklamalarını gözyaşlarıyla karşıladı. Nizamettin Kabaiş şunları söyledi:

“Doku'nun dosyası 6 yıl aradan sonra raftan indirildi ve nihayet failler gün yüzüne çıkarıldı. artık sıra Rojin’e geldi. İnanıyorum ki Rojin’in katilleri de bulunacak ve bu olay mutlaka aydınlanacaktır. Rojin’in yaşadıkları, Gülistan Doku’nun süreciyle birebir benzerlik gösteriyor. O olayda gerçekler nasıl örtbas edildiyse, Rojin’in dosyasında da benzer bir durum yaşandı. Ancak Rojin’in durumunda üniversite içindeki bazı yetkililer sürece engel oluyor. Bunu özellikle belirtmek isterim; rektör ve yakınları bu işin önünü tıkıyor. Dönemin Van Valisi ise sadece bu kişileri korumakla yetindi. Vali o dönem bizi sıkıştırarak, 'Kızınız intihar etmiş, yapılacak bir şey yok' dedi. Oysa bir genç kızın hakkı böyle savunulmamalıydı. Benim kızımın bir cinayete kurban gittiği gün gibi ortadadır. İki senedir bize tarifsiz acılar çektiriyorlar, çok büyük bir keder içindeyiz. Ama inanıyorum ki her şey aydınlanacak."

12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan da Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünü aradığını ve kendisine bilgi verileceğini söyledi.

DELİLLER TİTİZLİKLE İNCELENMELİ

Kadınlar dün pek çok kentte Gülistan Doku ve şüpheli şekilde yaşamını yitiren kadınlar için eylem yaptı. Ankara Kadın Platformu, Adalet Bakanlığı önünde bir araya gelerek “Gülistan Doku’nun akıbeti aydınlatılana kadar bu sürecin takipçisi olacağız. ‘Gülistan Doku nerede?’ demeye devam edeceğiz. Doku’dan Kabaiş’e, Nadira Kadirova’dan Rabia Naz’a uzanan bu tablo; yalnızca erkek şiddetinin değil, aynı zamanda bu şiddeti koruyan ve süreklileştiren devlet mekanizmalarının sonucudur. Erkek şiddeti bireysel değil; politik, sınıfsal ve kurumsal olarak üretilmektedir” dedi. Dersim'deki kadınlar da adliye önünde eylem yaptı. Kadınlar, Tuncay Sonel’i dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koruduğunu ifade ederek soruşturmaya dahil edilmesini istedi.

Kadınlar taleplerini şöyle sıraladı:

• Ortaya çıkan yeni deliller titizlikle incelenmeli.

• Sonel ve oğlu başta olmak üzere sorumluluğu bulunan herkes hesap vermeli.

• Doku’nun akıbeti derhal açıklanmalı ve cenazesi ailesine teslim edilmeli.

• Soruşturma süreci şeffaf bir biçimde yürütülmeli ve kamuoyuyla paylaşılmalı.