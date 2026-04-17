Eski Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma: Gülistan Doku'nun ablasından ilk açıklama

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, hakkında soruşturma başlatılan ve açığa alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in "adalete hesap vereceğini" söyledi.

2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirilmesi yapıldı.

"ADALETE HESAP VERECEK"

Sonel, açığa alındı. Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, Tuncay Sonel hakkında başlatılan soruşturma hakkında konuştu.

Aygül Doku, "Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmış. Yani bu demek oluyor ki oğluyla Vali Tuncay Sonel adalete hesap verecek" sözlerin eyer verdi.

Soruşturmayı yürüten savcı Ebru Cansu'ya teşekkür eden Aygül Doku şunları söyledi:

"Ben bu adımı Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’ya borçluyum. Benim bütün umutlarım bitmişti artık. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dünyadaki bütün savcıları getirin, hiç kimse bugünü görmemizi sağlayamazdı. Ebru Cansu adalete can suyu oldu. Ebru Cansu şu anda tarih yazıyor."