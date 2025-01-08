Eski vekilin dosyası Bakanlık’ta

Eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun naylon faturalarla vergi kaçırması skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Taşkesenlioğlu’nun dosyasını “görevsizlik” kararıyla ‘‘gereğinin yapılması" için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdiği anlaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi müfettişleri Maya Araştırma Danışmanlık Eğitim Organizasyon Ticaret Limited Şirketi’ni denetledi. 28 Haziran 2022 tarihli Vergi İnceleme Raporu’nda, eski AKP Milletvekili Taşkesenlioğlu’nun da ortağı olduğu dönemde şirketin “sahte fatura kullandığı” belirtildi.

ÇOK SAYIDA NAYLON FATURA

Raporda, “Aztekin İnşaat Şirketi’nden KDV hariç 100 bin TL, KDV dahil 118 bin TL tutarında sahte fatura kullanmıştır. Kullanılan sahte faturalara ait KDV’lerin indirim KDV’ler içindeki payı yüzde 30 dolayındadır. Bu da 18 bin TL’ye denk gelmektedir” denildi.

Hazırlanan bir başka raporda da şu ifadelere yer verildi: “Petek Temizlik Reklam Şirketi’nden sahte fatura kullandığı tespit edilmiştir. Petek Temizlik Şirketi’nin gerçek faaliyetinin komisyon karşılığı sahte belge düzenlemek olduğu, bu nedenle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında düzenlediği tüm belgelerin gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan komisyon karşılığı düzenlenmiş sahte belgeler olduğu anlaşılmıştır. Sahte faturalarda yer alan 18 bin TL’lik KDV için bir kat vergi cezasının kesilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Müfettişler raporlarda, Taşkesenlioğlu’nun şirketinin “Sahte fatura kullanarak” vergi kaçırdığına vurgu yaptı. Taşkesenlioğlu’nun sahte fatura kullandığı tespit edilen 2017 yılında asgari ücret bin 404 TL, 2018 yılında ise bin 603 TL’ydi.

AKP’li Taşkesenlioğlu daha önce yaptığı açıklamada “Evet iki, üç faturada bir takım hatalar buldular. Ceza geldi dediler ve gidip cezamı ödedim. Üç kuruş para için bana yine günlerce sövdüreceksiniz” şeklindeki açıklamasıyla konunun kapandığını belirtse de gerçeğin böyle olmadığı ortaya çıktı.

Taşkesenlioğlu hakkında 29 Ekim 2019’da ortaklıktan ayrıldığı Maya Araştırma Danışmanlık Eğitim Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, “Vergi usul Kanunu’na muhalefet” suçundan suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise 24 Eylül 2024’te görevsizlik kararı vererek, dosyayı “Gereğinin takdir ve ifası için” Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdi.

Savcılık kararında, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen suçlarla ilgili olarak soruşturma yapılıp, dava açılmasının vergi incelemesi sonucunda düzenlenecek olan mütalaaya bağlı bulunduğu belirtildi. Bu nedenle gerekli incelemenin yapılıp olumlu ya da olumsuz mütalaanın hazırlanmasının Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görevi kapsamında olmadığı ifade edilerek, evrakın Ankara Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. Ancak iddialara göre ise Bakanlık dosyaya dair henüz bir adım atmadı.

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VEKİLKEN İHALE ALMIŞ

Taşkesenlioğlu’nun sahte fatura kullandığı ortaya çıkan şirketi ile milletvekili olduğu dönemde kamudan ihale aldığı da açığa çıkmıştı. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ve Eti Maden’den ihaleler alan şirketin, toplam 1 milyon 471 bin TL’lik 8 ayrı ihale kaydı bulunuyor.