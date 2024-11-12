Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçiliği'ne seçildi

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimle 264 oy alan Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi görevine seçildi.

Görev süresi 5 Aralık'ta dolacak olan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un yerine gelecek isim için bugün TBMM Genel Kurulu'nda seçim yapıldı.

SALT ÇOĞUNLUĞU ALMIŞTI

24 Ekim'de TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda yapılan seçimin dördüncü turunda oyların salt çoğunluğunu alan eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Şinasi Yurdakul ve Burhanettin Sağsöz Kamu Başdenetçisi adayları olmuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamanın dördündü turunda kullanılan 276 oyun 264'ünü alan Mehmet Akarca, 5 Aralık'ta Kamu Başdenetçiliği görevine gelecek. Diğer aday Burhanettin Sağsöz ise dördüncü turda hiç oy almadı.

İlk olarak 15 Kasım 2016, ardından 11 Kasım 2020'de TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi seçilen Şeref Malkoç'un görev süresi 5 Aralık'ta sona erecek.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı seçimlerini Ömer Kerkez'e karşı 37. turda kaybetmişti.