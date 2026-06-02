Eski Yargıtay Savcısı Eminağaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu hakkında Yargıtay'a başvuru

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı ve Yargıçlar Sendikası Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda 25 Temmuz 2020 tarihinde genel başkan olarak seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının 26 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiğini öne sürerek, bu durumun parti sicil kayıtlarına işlenmesini talep etti.

Eminağaoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu’na iki ayrı başvuruda bulundu.

Eminağaoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin 37’nci Olağan Kurultayı’nda 25 Temmuz 2020 tarihinde genel başkan olarak seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığının 26 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiğinin parti sicil kayıtlarına işlenmesini ve Cumhuriyet Halk Partisi hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 104/1’inci maddesi uyarınca ihtar kararı verilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmasını" talep etti.