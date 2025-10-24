Eski YARSAV Başkanı Eminağaoğlu'ndan CHP kurultayı açıklaması

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP'ye yönelik kurultay davasının "bir konusu kalmadığını" ve davanın reddine karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025 teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı.

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, duruşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Eminaoğaoğlu, davanın reddedilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Dava çok uzayan bir dava oldu. Bugün normalde ret kararı verilmesi lazım. En kötü olasılıkla ertelenebilir. Ceza davasının beklenmesi gibi bir gerekçe ileri sürülerek ertelenebilir. Bu duruşmaya kadar neler gerçekleşti, 22. Olağanüstü Kurultay yapıldı. Haklarında hiçbir iddia olmayan delegelerin çağrısıyla bir kurultay gerçekleşti ve seçimler yapıldı. O seçimlerle ilgili hiçbir iddia yok, itham yok. Dolayısıyla butlan iddiası olan organlara yönelik artık hiçbir iddia ileri sürülmeyen seçimler gerçekleştiğine göre, davanın bir konusu kalmadı. Bu yönüyle davanın reddi gerekir.

Kaldı ki 39. Kurultay’la ilgili yeni delegeler seçildi. Yeni delegeler seçilmekle, eski delegelerin yani 38. Kurultay’ı yapan delegelerin de görev süresi sona ermiş oluyor. 39. Kurultay’la ilgili bu ortam ortaya çıktıktan sonra, zaten mahkeme bir karar verecek olsa; aleyhe bir karar verecek olsa 39. Kurultay sürecinin durdurulması söz konusu değil. 39. Kurultay yapılacak. O süreç durdurulamayacağı için, 38. Kurultay’la ilgili davanın konusu kalmayacak; reddi gerekecek."