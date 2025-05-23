Eski Yeşilçam oyuncusu bir üniversite öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta, bir üniversite öğrencisi tarafından bıçaklanan Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya hayatını kaybetti.

Hollanda'dan bir süre önce İstanbul'a gelen 63 yaşındaki Sulukahya, 21 Mayıs'ı 22 Mayıs'a bağlayan gece, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi F.G.P. ile Mecidiye Mahallesi'ndeki evinde bir araya geldi.

Bir süre sonra ikilinin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada F.G.P, Sulukahya'yı bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

Kavga seslerini duyan Sulukahya'nın komşusu, kontrol amaçlı daireye bakmaya gitti. Sulukahya'yı bacağından yaralı şekilde gören komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sulukahya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM"

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Evden koşarak uzaklaştığı tespit edilen şüpheli kadın, Vişnezade Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli F.G.P. emniyette verdiği ifadede, sohbet amaçlı buluştuğu Mehmet Serdar Sulukahya'nın kendisine sarkıntılık yaptığını, bunun üzerine kendisini korumak amacıyla üzerinde taşıdığı bıçakla Sulukahya'yı bıçakladığını söyledi.

F.G.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.