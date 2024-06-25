Eski yönetime seslendi: Şeytan bile korkar

Haber Merkezi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, önceki yönetimin belediyede kurduğu düzenle ilgili olarak "Şeytan bile bunlardan korkar" dedi. Yaptıklarını yanlarına bırakmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, ilk suç duyurusunu bugün itibarıyla yapmış olacaklarını söyledi.

CHP Denizli İl Danışma Kurulu Toplantısı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda yapıldı. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum'un divan başkanlığını yaptığı danışma kuruluna, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları ile partililer katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin süreçleri içerisinde şahsa özel, ranta dayalı imar planı değişiklikleriyle neler elde edildiğini tek tek çıkartacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Sanıyorlar ki yaptıkları yanlarına kar kalacak. Öyle bir düzen kurmuşlar ki hani bir söz var ya 'minareyi çalan kılıfını hazırlar' emin olun ben bu belediye başkanı olduğumda bir şey öğrendim ki şeytan bile bunlardan korkar. Öyle bir düzen kurmuşlar ki yakalayamıyorsun. Adamı her şeyiyle biliyorsun, içinden geçmiş belediyenin. Bütün imkanlarını kendilerine seferber etmişler hepsini biliyorsun. Onların bu yaptıklarını yanlarına bırakmamak için emin olun işi gücü bıraktık bunları bulmaya çalışıyoruz" dedi.