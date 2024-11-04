Eski YRP'li belediye başkanına silahlı saldırı

Eski Yeniden Refah Partili (YRP) Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve 3 kişi silahlı saldırıda yaralandı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan TOKİ konutları bölgesindeki silahlı saldırıda Şen ile 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale'ye sevk edildi.

Hilmi Şen ile 1 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

KIRIKKALE VALİLİĞİ: ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği de açıklama yaptı.

Açıklamada bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır” ifadelerine yer verildi.