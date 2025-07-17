Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklamasında Ateş'in 16 Temmuz Çarşamba (dün) gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref ATEŞ, 16.07.2025 tarihinde Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştır Şüphelinin işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam etmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."