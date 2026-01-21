Eski Zaman gazetesi yazarı öldü

Fetullahçı yapının kapatılan günlük gazetesi Zaman’da uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Ahmet Turan Alkan, 72 yaşında Bursa’da öldü.

Örgütün Aksiyon adlı dergisinde de yazı yazan Alkan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı.

Yaklaşık 2 yıl tutuklu kalan Alkan, Temmuz 2018’de 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilmişti.

Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılanan Alkan, 2022 yılında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Alkan, Ocak 2021’de kendi internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, “Gülen yapılanmasının terör örgütü olduğunu 15 Temmuz’la birlikte anladığını” ileri sürmüştü.