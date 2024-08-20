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Eski Zonguldak Belediye Başkanı Eşref tutuklandı

Eski Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref, 2012 yılında eski pazaryeri çatısının çökmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği olaydan dolayı tutuklandı.

Güncel
  • 20.08.2024 19:26
  • Giriş: 20.08.2024 19:26
  • Güncelleme: 20.08.2024 19:30
Eski Zonguldak Belediye Başkanı Eşref tutuklandı

Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nden üç dönem Zonguldak Belediye Başkanlığı yapan İsmail Eşref, tutuklandı.

Zonguldak kent merkezinde bulunan Soğuksu halk pazarında 2012 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle pazaryerinin çatısının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 3 eski belediye başkanının da bulunduğu 7 kişi Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde taksirle ölüme sebebiyet vermekten yargılanmıştı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, yapılan yargılama sonunda 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Eşref, geçtiğimiz pazar günü tutuklanarak Beycuma Cezaevi’ne gönderildi.

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