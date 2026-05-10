Eskişehir 5. Kitap Fuarı kapılarını açtı: 9 gün boyunca 71 etkinlik

Tüyap tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir 5. Kitap Fuarı, Eskişehir Ticaret Odası - Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle açıldı. Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteklediği organizasyon; yayınevlerini, yazarları ve okurları beşinci kez bir araya getiriyor.

Dokuz gün boyunca devam edecek fuarda; 126 yayınevi, marka, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu stant açtı. Program kapsamında söyleşiler, şiir dinletileri, müzik etkinlikleri ve atölyelerden oluşan toplam 71 kültürel etkinlik gerçekleştirilecek.

Edebiyat dünyasının farklı kuşaklarını buluşturan fuarda; Müge İplikçi, Murat Yetkin, Naim Babüroğlu, Üstün Dökmen ve Sinan Meydan gibi isimlerin yanı sıra genç kuşağın dikkat çeken yazarları da imza günlerinde okurlarıyla buluşacak.

"HEDEF 120 BİN ZİYARETÇİ"

Açılış töreninde konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarın şehir ekonomisine sunduğu katkıya dikkat çekti. Bu yıl yaklaşık 120 bin ziyaretçi beklediklerini ifade eden Ersözlü, bunun 30 bininin çevre illerden gelmesini öngördüklerini ve bu hareketliliğin yerel esnaf için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Nazlı Berivan Ak ise dijital çağda odaklanma aracı olarak kitabın önemine değinerek, fuarların yazar, yayıncı ve okurun doğrudan temas ettiği özel mekanlar olduğunu vurguladı.

KENT DİNAMİKLERİNDEN KÜLTÜR VURGUSU

Eskişehir’in eğitim ve sanat kimliğine dikkat çeken yerel temsilciler, organizasyonun kentin ruhuyla örtüştüğünü ifade etti. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, üç üniversitesiyle öne çıkan şehirde bu tür etkinliklere destek vermeyi önemsediklerini belirtirken; Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu kitap fuarının kente en çok yakışan organizasyonlardan biri olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal da dijitalleşme sürecinde gençlerin kitapla kuracağı bağın önemine odaklandı.

17 MAYIS’A KADAR ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEK

Söyleşi ve imza günlerinin yanı sıra özellikle çocuklara ve öğrencilere yönelik atölye çalışmalarının ağırlıkta olduğu Eskişehir 5. Kitap Fuarı, 17 Mayıs tarihine kadar her gün 10.00–19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Girişlerin ücretsiz olduğu fuarın detaylı etkinlik programına resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.