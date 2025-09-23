Eskişehir, Avrupa adım yarışmasında ilk beşte yer aldı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmada, 23 milyon 352 bin 107 adımla Avrupa’da beşinci sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Sağlıklı yaşam ve çevre bilincini artırmak için düzenlenen bu etkinlikte Eskişehir’in adını Avrupa’da duyurduk" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Eskişehir, Avrupa şehirleri arasında düzenlenen adım yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Walk15 uygulamasını indirerek yarışmaya katılan Eskişehirliler, hem kendi sağlıkları hem de şehrinin başarısı için adımlar attı. Toplamda 25 bin 27 kişinin katıldığı yarışmada Eskişehir, 23 milyon 352 bin 107 adımla Avrupa’da beşinci sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin açılış konuşmasıyla başlayan hafta boyunca, Eskişehirliler büyük bir azimle hareket ederek şehri üst sıralara taşımayı başardı.

"Eskişehir’in adını Avrupa’da duyurduk"

Başkan Ayşe Ünlüce, "Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Eskişehir halkının göstermiş olduğu bu büyük katılım ve başarı bizleri gururlandırdı. Sağlıklı yaşam ve çevre bilincini artırmak için düzenlenen bu etkinlikte Eskişehir’in adını Avrupa’da duyurduk. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.