Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi “suça sürüklenen çocuk” kavramını Sedat Peker’in avukatına anlattıracak

Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi “Suça Sürüklenen Çocuklar ve Artan Çocuklar” başlıklı bir söyleşi düzenleyeceklerini duyurdu.

26 Mart’ta düzenleneceği duyurulan söyleşinin suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın’ın katılımıyla gerçekleştirileceği duyuruldu.

4 BAŞLIK ELE ALINACAK

“Son yıllarda ülkemizde suça sürüklenen çocuklar tarafından işlenen ağır suçlar ve cinayetler, hem toplumda hem de hukuk dünyasında ciddi tartışmalara yol açmaktadır” denilen açıklamada



“Bu dosyaların yalnızca cezai boyutu değil; sosyal, psikolojik ve hukuki birçok yönü bulunmaktadır. Özellikle bu tür dosyalarda vekil olarak görev yapan avukatlar açısından süreç; hem hukuki açıdan son derece karmaşık hem de insani açıdan oldukça zorlayıcı bir mücadeleye dönüşmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti: “Bu kapsamda Av. Ersan Barkın ile birlikte gerçekleştireceğimiz söyleşide;

• Suça sürüklenen çocuk kavramının hukuki çerçevesini

• Çocukların karıştığı cinayet dosyalarının yargılama sürecini

• Bu dosyaları takip eden avukatların karşılaştığı zorlukları

• Türkiye’de bu olayların artmasının arkasındaki toplumsal sorunları hukuki perspektiften ele alacağız.”