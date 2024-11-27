Eskişehir Barosu'ndan maden projesine tepki: "Doğa ve halk sağlığı açısından büyük tehdit"

Eskişehir Barosu, Eskişehir Sarıcakaya İlçesi’ne bağlı Bilal Habeşi Mahallerinde Koza Altın İşletmeleri AŞ tarafından altın ve gümüş madeni projesinin halk sağlığı açısından büyük bir tehdir olduğuna dikkat çekti.

Eskişehir Barosu Hizmet binasında gerçekleşen açıklamada, projenin doğa ve halk sağlığı açısından büyük tehditler oluşturduğunu ifade edildi.

Evrensel gazetesinin aktardığına göre Baro Başkanı Barış Günaydın, “Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilecek olan proje entegre bir proje olup çıkarılacak cevher yine aynı şirkete ait ilimizde faaliyet gösteren Kaymaz sınırları içerisindeki altın ve gümüş maden ocağına taşınacaktır. Siyanürle cevheri ayrıştırma işlemi de Kaymaz’da yapılması planlanmaktadır” dedi.

“TARIM ALANLARI YOK OLACAK”

“Kaymaz’daki altın ve gümüş madeninin doğaya ve ekosistemimize verdiği tahribat ortadayken başka bölgelerden Kaymaz’a cevher taşınması, oluşacak tahribatı daha da derinleştirmektedir” diyen Günaydın, bölgede bir yıkıma sebebiyet verecek projelerin suları ve toprağı zehirleyeceğini, tarım alanlarını ve biyolojik çeşitliliği yok edeceğini söyledi.

Kaymaz’da hali hazırda faaliyet gösteren maden sahasında 3. Atık havuzunun yapılması için 3. kapasite artışına mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verildiğini kaydeden Günaydın, “Kapasite artışına ilişkin mahkemece verişmiş bir yürütmeyi durdurma kararı mevcutken projenin Kaymaz’a olan etkileri değerlendirilmeye alınmadan bu haliyle başlanması geri dönüşü mümkün olmayan sonuçları beraberinde getireceği açıktır. Söz konusu proje incelendiğinde birçok hususun değerlendirilmeye alınmadığı ve dosyanın maddi hatalarla dolu olduğunu belirtmek isteriz” dedi.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Günaydın şunları söyledi: