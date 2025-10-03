Eskişehir Belediye Başkanı kim ve Eskişehir hangi partide?

2024 yerel seçimlerinden sonra vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında “Eskişehir Belediye Başkanı kimdir?” ve “Eskişehir hangi partide?” geliyor. İşte yeni başkan Ayşe Ünlüce’nin hayatı, siyasi geçmişi ve Eskişehir’in 2025 itibarıyla bağlı olduğu parti.

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

1970 yılında Eskişehir’de doğan Ayşe Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kariyerine ağır ceza hakimi olarak başlayan Ünlüce, daha sonra avukatlığa dönerek Türk Telekom A.Ş. Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği görevlerini üstlendi.

2002-2006 yılları arasında Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu’nda (TÜBAKKOM) yönetim kurulu üyeliği yaptı. Kadın hakları, çevre hukuku ve aile hukuku alanında pek çok panel ve konferansta konuşmacı oldu.

ESKİŞEHİR’DE ÇEVRE VE KADIN HAKLARI ÇALIŞMALARI

Ünlüce, özellikle Alpu Ovası’na yapılması planlanan kömürlü termik santrale karşı mücadelesi ile öne çıktı. Ayrıca Eskişehir Kadın Platformu ve Kent Konseyi Kadın Meclisi’nde aktif görevler üstlenerek kadınların sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağladı. Kırsal kalkınma projeleri, gençlere ve kadınlara yönelik eğitim çalışmalarıyla Eskişehir’de birçok sosyal projeye imza attı.

ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE OLDU

2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri olan Ünlüce, 2018’de Genel Sekreter olarak atandı. Aralık 2023’te emekliye ayrıldıktan sonra, 10 Ocak 2024’te Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi.

31 Mart 2024 seçimlerinde yüzde 51,03 oy oranı ile seçimi kazanarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

ESKİŞEHİR HANGİ PARTİDE?

Vatandaşların sıkça aradığı “Eskişehir hangi partide?” sorusunun yanıtı 2024 seçimleri ile birlikte netleşti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2024 seçimleri sonrasında CHP yönetimindedir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI GÖREVLER

Ayşe Ünlüce seçimlerin ardından Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi seçildi. Ayrıca Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türkiye ulusal delegasyon başkanı olarak ülkeyi temsil ediyor.

SONUÇ: ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM, HANGİ PARTİDEN?

Bugün birçok vatandaş “Eskişehir Belediye Başkanı kimdir, Ayşe Ünlüce hangi partiden seçildi, Eskişehir CHP’de mi?” sorularını arıyor. Yanıt çok açık: Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’dir ve Eskişehir 2024 seçimlerinden itibaren CHP yönetimindedir.