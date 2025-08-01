Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce: "Sporda ve Eskişehir’de mutluluk var"

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2-3 Ağustos günlerinde şehirde düzenlenecek 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali için bir mesaj yayımlayarak Eskişehirlilere seslendi. Ünlüce, "Sizleri bu heyecanımıza ortak olmaya, sporcularımıza destek vermeye ve birlikte güzel bir hafta sonu geçirmeye davet ediyorum. Sporda ve Eskişehir’de mutluluk var" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 2-3 Ağustos’ta düzenlenecek 6. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali için bir mesaj yayımlayarak, tüm Eskişehirlileri etkinliğe katılmaya ve spora destek vermeye davet etti.

Ünlüce mesajında, şunları kaydetti:

"Sporun, sağlıklı yaşamın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Şenliği’nin 6’ncısını düzenleyecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. ETi Lifalif’in ana sponsorluğunda 2-3 Ağustos tarihlerinde Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda düzenlenecek bu organizasyon için farklı şehirler ve ülkelerden kentimize gelen tüm sporseverlere hoş geldiniz diyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum.

"Eskişehirliler için o gün harika bir yürüyüş parkuru olacak"

3 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek 21 kilometre ve 10 kilometre yarışları için bazı yollar sabah saatlerinde trafiğe kapalı olacak. Bu güzergahlarla ilgili tüm detayları belediyemizin web sitesinde paylaştık.

Buradan kıymetli Eskişehir halkına da bir kez daha yürekten teşekkür etmek istiyorum. Daha önceki beş organizasyonda da gösterdikleri sabır, anlayış ve desteği asla unutmadık. Bu yıl da aynı duyarlılığı göstereceklerine gönülden inanıyorum.

Ama şunu da özellikle belirtmek isterim; bu alanlar aynı zamanda siz Eskişehirliler için o gün harika bir yürüyüş parkuru olacak. Hafta sonu serinleyecek havayla şehrimizin sokaklarını, caddelerini, bulvarlarını aktif yaşama dahil olarak hep birlikte neşeyle, sporla dolduralım.

"Sizleri, sporcularımıza destek vermeye ve birlikte güzel bir hafta sonu geçirmeye davet ediyorum"

Ayrıca bu hafta sonunda sadece bir maraton değil, aynı zamanda büyük bir spor şenliği yaşayacağız. 2 Ağustos Cumartesi günü Sazova Parkımızdaki festival alanında da çocuk koşusu başta olmak üzere her yaştan yurttaşımıza hitap edecek renkli etkinlikler sizleri bekliyor olacak.

Sizleri bu heyecanımıza ortak olmaya, sporcularımıza destek vermeye ve birlikte güzel bir hafta sonu geçirmeye davet ediyorum. Sporda ve Eskişehir’de mutluluk var."