Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce’den Alpu ilçesine ziyaret

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Alpu ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlçe sakinleriyle bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl kırsal ilçelerde düzenlenen “Köyümüzde Şenlik Var” etkinliğine katılarak, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Ünlüce, Alpu ziyareti kapsamında ilk olarak Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller’in makamına misafir oldu. Ünlüce, ilçenin ihtiyaçları ve yapılacak projelere ilişkin Güller ile görüş alışverişinde bulundu. Ünlüce ve Güller, bölgedeki öncelikler üzerinde ortak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Ziyaretin ardından Ünlüce, Alpu halkıyla bir araya geldi. Ünlüce’ye, Gürbüz Güller’in yanı sıra Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nergiz Abacı eşlik etti. İlçede vatandaşlarla sohbet eden Ünlüce, sorunları dinledi ve belediyenin sunduğu hizmetlerle ilgili bilgi paylaştı.

Ünlüce son olarak Bozan Mahallesi’nde düzenlenen “Köyümüzde Şenlik Var” adlı çocuk etkinliğine katıldı. EBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenelenen etkinlikte, Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği kukla gösterileri büyük ilgi gördü. Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nin uzman ekipleri tarafından sunulan renkli ve eğitici deneyler, minik katılımcılardan tam not aldı.

Ünlüce, etkinlikte çocuklara seslenerek, “Köyünüzde şenlik, yanınızda Büyükşehir var. İlçelerimizde düzenlediğimiz çocuk şenlikleri büyük bir enerjiyle, bol tebessümle devam ediyor. Bugün çocuklarımızın heyecanı ve neşesine ortak olduk. Gülen gözleriniz hiç solmasın. Hepinizi bir kez daha sevgiyle kucaklıyorum” dedi.