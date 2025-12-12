Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, binlerce çiçekle şehri süsleyecek

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kenti kış aylarında da renkli ve canlı tutmak için peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Eylül ayında başlayan kışlık çiçek üretimi, belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle hız kesmeden devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kış sezonun ilk tohumlarını eylül ayında toprakla buluşturdu. Ocak ayına kadar kademeli olarak devam eden üretim sürecinde, 288 gözlü viyollere yerleştirilen tohumlar yaklaşık bir ay içinde sağlıklı fideler haline geliyor. Ardından gelişimini daha rahat sürdürebilmeleri için 48 gözlü büyük viyollere aktarılan fideler, seralarda özenli bir şekilde büyütülüyor. Periyodik olarak yapılan gübreleme çalışmaları sayesinde güçlenen fideler, çiçek açma dönemine kadar burada bakıma alınıyor.

Fideler çiçeklenip dikime hazır hale geldiğinde, şehir merkezindeki belirlenen bölgelere itinayla dikiliyor. Böylece Eskişehir, kış aylarında da göz alıcı bir görünüme kavuşuyor.

"Çiçeklik alanlarımızı renklendirmeye devam ediyoruz"

Konuya ilişkin bilgi veren Ziraat Yüksek Mühendisi Nur Erarslan, Eskişehir iklimine en uygun kışlık çiçek olan hercai menekşeleri sevgiyle, özenle ve emekle büyüttüklerini ifade ederek, "Üretimimiz bir yandan devam ederken bir yandan da şehrimizin dört bir yanında bulunan çiçeklik alanlarımızı renklendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Bu sezon kış hazırlıkları kapsamında tam 410 bin menekşe tohumu toprakla buluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla, Eskişehirli vatandaşlar soğuk günlerde bile rengarenk ve canlı bir şehir manzarasıyla karşılaşıyor.