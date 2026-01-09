Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden kar mesaisi

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için gece boyunca mesai yaptı. Ekipler, merkezin yanı sıra Mihalıççık, Alpu, Seyitgazi, İnönü ve Bozdağ’da kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent merkezi ile kırsal ilçelerde yoğun bir çalışma yürüttü. Gece boyunca aralıksız mesai yapan ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerin yollarında küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek güvenliği sağladı. Özellikle ana arterler, bağlantı yolları ve kırsal mahalle yollarında öncelikli müdahaleler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, olası buzlanma ve kar yağışına karşı çalışmaların devam edeceğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları, trafik kurallarına uymaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.