Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde emekliye ayrılan personele teşekkür plaketi

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, belediyede görev süresini tamamlayarak emekliye ayrılan personele teşekkür plaketi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, emekliye ayrılan personele teşekkür plaketi takdim etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen törende, emekli personele özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi. Başkan Ünlüce, "Verdiğiniz emek Eskişehir demek. Bu şehir, sizin gibi yıllarca görev yapan, alın teri döken çalışanlarımız sayesinde bugünlere geldi. Hepinize Eskişehir’e kattığınız değer için minnettarız" dedi.

Emekli olan personeli tek tek tebrik ederek plaketlerini takdim eden Başkan Ünlüce, tüm katılımcılara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diledi.