Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı ziyaret

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında evde bakım hizmeti alan engelli bireyleri ziyaret etti. Ziyaretlerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin mesajı ve hediyeleri vatandaşlara ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evde bakım hizmeti alan engelli bireyleri ziyaret etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde engelli bireylerle ve aileleriyle yakından ilgilendi. Başkan Ünlüce’nin selamlarının iletildiği çalışmada, vatandaşlara hazırlanan hediyeler takdim edildi. Uygulama kapsamında toplam 25 haneye ulaşıldı.

"Sizlere sevgi ve dayanışmamızı hissettirmek istedik"

Başkan Ayşe Ünlüce, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, birbirimizi daha iyi anlamanın, empati kurmanın ve hayatın her alanında eşitliği güçlendirmenin önemini bir kez daha hatırlıyoruz.

Sizlerin hayatına dokunabilmek, ihtiyaçlarınıza yanıt verebilmek, her zaman yanınızda olabilmek bizim için büyük bir mutluluk ve sorumluluk.

Küçük bir ikramla da olsa kapınıza misafir olmak, sizlere sevgi ve dayanışmamızı hissettirmek istedik. Sağlık, huzur ve mutlulukla…"

Aileler, yapılan ziyaret nedeniyle Başkan Ünlüce'ye ve ekiplere teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin devam edeceğini bildirdi.