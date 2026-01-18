Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden hayat kurtaran müdahale

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Seyitgazi Numanoluk’ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta vatandaşı hastaneye ulaştırdı.

EBB Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Seyitgazi ilçesine bağlı Numanoluk Mahallesi’nde kar nedeniyle yolların trafiğe kapanması ve bir vatandaşın acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyması üzerine harekete geçti. Gelen ihbar üzerine bölgeye kısa sürede intikal eden greyder ve kar küreme araçları, mahallenin ulaşım engelini yaklaşık 30 dakika içinde ortadan kaldırdı.

Numanoluk Mahalle Muhtarı Nazif Ayık, bölgede kar kalınlığının yüksek olması nedeniyle ciddi bir mağduriyet yaşandığını belirterek, “Hastamız vardı, yollarımız kapalıydı. Büyükşehir Belediyesine haber verdik, yarım saat içinde gelip yolumuzu açtılar. Ayşe Ünlüce Başkanımıza ve ekiplere teşekkür ederiz” dedi.

Hastası olan vatandaş ise ekiplerin kısa sürede kapalı yolları açtığını ifade ederek, hastaneye tam zamanında yetiştiklerini söyledi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Kırsal Bölge Sorumlusu Çetin Çelik, kış şartlarının ağırlaştığı yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için ekiplerin teyakkuzda olduğunu vurguladı. Çelik, Eskişehir kırsalında sürdürülen çalışmaların, vatandaşların güvenliği ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için gece gündüz devam edeceğini söyledi.