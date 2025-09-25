Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı

Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi’ne bağlı Muttalip Koyunlar Mahallesi’nde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Pazarı geçici süreyle kapatıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Muttalip-Sarıcakaya yolu 2’nci kilometrede her çarşamba günü hizmet vere hayvan pazarında faaliyetlerin, "halk sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek" amacıyla durdurulduğu bildirildi.

Yetkililer, şap hastalığına karşı bölgede gerekli idari ve fenni tedbirlerin alındığını, hayvan pazarının ise hastalık gözetim bölgesi içerisinde yer alması nedeniyle ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını ifade etti.

Açıklamada, hayvancılıkla uğraşan yurttaşlara da uyarılarda bulunularak, özellikle dışarıdan gelen hayvanlara ve kişilere karşı dikkatli olunması, biyogüvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulandı. Hayvan pazarının yeniden açılış tarihi, bölgedeki sağlık kontrolleri ve alınacak önlemlerin ardından ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Belediye ekipleri ve ilgili kurumlar, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.