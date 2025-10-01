Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Vatandaş Memnuniyet Anketi" düzenliyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan vatandaşların görüş ve önerilerini almak amacıyla kapsamlı bir "Vatandaş Memnuniyet Anketi" düzenliyor. Tüm vatandaşların ankete katılım göstererek şehrin geleceğine katkı sunmaya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Hemşehrilerimizin görüşleriyle yol alarak Eskişehir’i daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen anketle kentin öncelikli sorunları tespit edilerek çözüm üretme sürecine halkın doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

Yaklaşık 5-7 dakika süren ve tüm katılımcı bilgileri gizli tutulan anketle, vatandaşların yaşam kalitesine dair düşünceleri toplanacak ve belediyenin hizmet politikalarına yön verilecek.

Anket çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, tüm hemşehrilerini ankete katılmaya davet ederek şunları kaydetti:

“Değerli hemşehrilerim, Eskişehirimizin geleceğini birlikte şekillendirmeyi hedefliyoruz. Yürüttüğümüz anket çalışmasına katılarak değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşacağınız için teşekkür ederim. Katılımınız, fikir paylaşımının ötesinde ‘Eskişehir’de Yaşayan Nesillerin Daha İyi Yetişmesini ve Hemşehrilerimizin Yaşam Kalitesini Artırarak Geleceğe Umutla Bakmalarını Sağlamak’ misyonumuza ışık tutacaktır. Görüşleriniz, şehir sorunlarının tespitinden çözümüne kadar atacağımız adımlara yön verecek; Eskişehir’i hep birlikte daha yaşanabilir bir kent haline getirecektir. Eskişehir’e olan bağlılığınız ve katkınız, birlikte başarma duygumuzun en güçlü motivasyon kaynağıdır.”

Eskişehirliler, 'anket.eskisehir.bel.tr/memnuniyetanketi' üzerinden ankete katılım sağlayabilecek.