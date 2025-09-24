Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat Ticaret A.Ş. ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, çalışanlara ortalama yüzde 35 oranında zam yapıldı. Sözleşmenin ikinci altı ayındaki artış oranı ise TÜFE artı yüzde 2 olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat Ticaret A.Ş. ve Genel İş Sendikası arasında iş sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen imza törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel İş Eskişehir Şube Başkanı Coşkun Sakçı, belediye bürokratları ve çok sayıda çalışan katıldı.

"İçinden geçtiğimiz bu süreci aşmak en temel görevimiz"

İmza töreninde konuşan Remzi Çalışkan, "Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ancak bizler, halkımıza hizmet etmeyi kutsal bir görev olarak görüyor ve bu sorumluluğun bilinciyle emek veriyoruz. Bu hizmeti sunarken, üretmenin, alın terinin ve emeğin ne denli kıymetli ve zor olduğunu her gün yeniden hissediyoruz. İçinden geçtiğimiz bu süreci aşmak, hem ülkemiz hem de geleceğimiz adına en temel görevimizdir. Bizler sadece bir meslek icra etmiyor, aynı zamanda emek ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. İşte sendikal anlayışımızın temelinde de tam olarak bu duruş yatıyor. Aydınlık bir gelecek, adil bir düzen ve emeğin karşılık bulduğu bir hayat için belediyemizle birlikte dayanışma içinde çalışıyoruz. Geleceğimizi şekillendirirken, emeğimizi ve alın terimizi yok sayan değil, onu merkeze alan bir bakış açısıyla hareket etmek zorundayız. Bu süreçte emeği geçen, desteklerini bizden esirgemeyen değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce’ye ve sendikamız şube yönetimine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genel İş Eskişehir Şube Başkanı Coşkun Sakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ederek, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

"Tüm tarafların anlayışı ve katkıları sayesinde süreci başarıyla tamamladık"

Başkan Ayşe Ünlüce ise "Şehrimizin her köşesini güzelleştiren, yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışan imar şirketimiz, kentimize değer katmaya devam ediyor. Gerçekleştirdikleri özverili çalışmalar için tüm emekçi arkadaşlarımıza içten teşekkür ediyorum. Bu süreçte hem çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini koruyacak, hem de kurumumuzu daha da güçlendirecek bir yol izledik. Ortaya çıkan toplu iş sözleşmesinin, adil ve dengeli bir şekilde hazırlanmış olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. İmar Şirketimiz ile birlikte, şehrimizin geleceği adına en iyi sözleşmeyi yapmak için yoğun bir çaba gösterdik. Tüm tarafların anlayışı ve katkıları sayesinde, bu süreci başarıyla tamamladık. İnanıyorum ki, bundan sonra da aynı kararlılık ve uyumla çalışmalarımız sürecek. Ülkemiz ve kentimiz çok daha güzel günler görecek. Toplu iş sözleşmemiz tüm çalışanlarımıza ve kurumumuza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ünlüce ve Çalışkan, protokol metnini imzaladı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile ortalama yüzde 35 oranında zam yapılırken, ikinci altı aydan sonra bu oran TÜFE artı yüzde 2 olarak belirlendi.