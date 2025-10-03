Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden can dostlar için anlamlı çağrı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla, Sarısungur Mahallesi’nde kurduğu Doğal Yaşam Alanı’nda sevgiyle bakılan patili dostlar için mama ve nakdi bağış kampanyası başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu Eskişehirlileri iyilik hareketine ortak olmaya davet etti. Yetişkin kuru mama bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, “Doğal Yaşam Alanı (Sarısungur Mahallesi), Batıkent Mahallesi İtfaiye Birimi, Emek Mahallesi Veteriner İşleri Müdürlüğü” adreslerine mama bağışında bulunabilecek.

Ayrıca hayvanseverler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına VakıfBank Eskişehir Şubesi’ndeki TR56 0001 5001 5800 7361 9515 77 IBAN numarasına nakdi bağışta bulunabilecek.

"Patili dostlarımız için el ele, yürek yüreğe"

"Her kap mama, her bağış bir hayat demek" diyen Büyükşehir Belediyesi, "Unutmayalım, onlar sessiz ama ihtiyaçları gerçek. Bu güzel şehirde birlikte yaşamayı paylaştığımız can dostlarımız için şimdi iyilik zamanı. Haydi Eskişehir; patili dostlarımız için el ele, yürek yüreğe. Onların gülümseyen gözleri, sizin sevginizle ışıldasın" açıklamasında bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, “Şefkatle yaptık, sevgiyle yaşatacağız” diyerek, herkesi bu iyilik zincirine katılmaya davet ediyor.