Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara hijyenik ped desteği
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınlar için ayda bir kez ücretsiz hijyenik ped desteği uygulaması başlattı.
Kaynak: ANKA
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi aracılığıyla kadınlara ayda bir kez 1 paket hijyenik ped desteği sağlanacağını duyurdu.
Kadınlar her ay 1 paket ücretsiz hijyenik pedi, merkezden kendileri başvurularıyla alabilecek.
Yetkililer, uygulamadan faydalanmak isteyen kadınların İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi No: 40 Kat: 5 adresine başvurabileceğini bildirdi.