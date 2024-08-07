Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara hijyenik ped desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınlar için ayda bir kez ücretsiz hijyenik ped desteği uygulaması başlattı.

Kadın 07.08.2024 15:52 Giriş: 07.08.2024 15:52

Güncelleme: 07.08.2024 15:55 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: ANKA