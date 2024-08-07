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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara hijyenik ped desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınlar için ayda bir kez ücretsiz hijyenik ped desteği uygulaması başlattı.

Kadın
  • 07.08.2024 15:52
  • Giriş: 07.08.2024 15:52
  • Güncelleme: 07.08.2024 15:55
Kaynak: ANKA
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden kadınlara hijyenik ped desteği
Fotoğraf: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi aracılığıyla kadınlara ayda bir kez 1 paket hijyenik ped desteği sağlanacağını duyurdu.

Kadınlar her ay 1 paket ücretsiz hijyenik pedi, merkezden kendileri başvurularıyla alabilecek.

Yetkililer, uygulamadan faydalanmak isteyen kadınların İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi No: 40 Kat: 5 adresine başvurabileceğini bildirdi.

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