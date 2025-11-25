Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nden Sivas'ta büyük başarı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün sporcuları, 19–22 Kasım arasında Sivas’ta düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takımlar Seçme Müsabakaları 1. Vize Yarışları’ndan toplamda 8 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü, 19–22 Kasım arasında Sivas’ta düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takımlar Seçme Müsabakaları 1. Vize Yarışları’nda büyük başarıya imza attı.

Sporcular Ahmet Çınar Bakkal, Eymen Sarıtaş, Eren Özdemir, Hatice Kübra Toker ve Elif Naz Yılmaz, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle yarışlara damgasını vurdu. Sporcular toplamda 8 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndüler.

Sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Bu büyük başarı, kulübümüzün yıllardır sürdürdüğü sistemli, bilimsel ve disiplinli çalışma modelinin güçlü bir yansımasıdır. Sporcularımızın bu seviyeye ulaşmasında, Paralimpik Yüzme Baş Antrenörümüz Mehmet Bayrak’ın liderliğinde yürütülen planlı çalışmaların, özveriyle çalışan yardımcı antrenörümüz Alper Toprak’ın, teknik ekibimizin ve büyük fedakârlık gösteren sporcu ailelerinin katkısı çok büyüktür. Müsabakalara katılan tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü olarak, aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürecek, Eskişehir’i gururla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.