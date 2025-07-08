Eskişehir Caz Festivali için geri sayım

Bu yılki teması “Şehri Cazla Tanı” olan Eskişehir Caz Festivali, Eskişehir’in Avrupa’ya özgü mimarisi, kültürel derinliği ve öğrenci nüfusuyla gelen genç enerjisini caz müziğiyle bir araya getirerek tüm şehri yaşayan bir sahneye dönüştürmeyi amaçlıyor

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Kerem Görsev Trio, İlhan Erşahin & Barış K, Hey Douglas Live, Jehan Barbur, BrasSolist & Fikri Karayel, BrasSolist & Jülide Özçelik, Ceren Gündoğdu, Evrencan Gündüz, KAM ve çok daha fazlası, festivalin iki gününde sahnede olacak.

Caz festivali bisiklet turlarından sabah yogasına, seminerlerden müze buluşmalarına, çocuk konserlerinden atölyelere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler katılımcılarla buluşacak.

GENÇ YETENEKLER “AÇIK ÇAĞRI SAHNESİ”

Festival kapsamında yer alan “Açık Çağrı Sahnesi”, genç müzisyenlere ve bağımsız projelere kendilerini tanıtma ve sahne deneyimi kazanma imkânı sunuyor. 🎧 Festivalin Dijital Ayak İzi

Festival öncesi, sanatçılarla yapılan özel röportajlar ve müzik listeleri YouTube kanalı ve Spotify podcast serisi aracılığıyla yayınlanacak. Katılımcılar, sanatçılarla daha festival başlamadan önce bağ kurma fırsatı bulacak.