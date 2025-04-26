Eskişehir'de 1 Mayıs bildirisi dağıtan 5 SOL Genç üyesine keyfi ceza

Eskişehir Doktorlar Caddesi’nde 1 Mayıs çalışmaları kapsamında bildiri dağıtan SOL Genç üyelerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıtaları tarafından, 5 kişiye çevreyi kirletmek bahanesi ile idari para cezası düzenlendi.

SOL Genç’ten yapılan açıklamada “Haftalardır Eskişehir’de karşımızda AKP’nin polisi, Rektörlüğün Özel Güvenliği kullanarak, bizleri engellmeye çalışmalarına karşı mücadele ederken bunlara bir yenisi ne yazık ki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak eklendi. Herhangi bir üniforma giymeden, sivil kıyafetler ile açmış olduğumuz standın karşısına geçip adeta pusu kuran, kabahatler kanununun hükümlerini art niyetli olarak 1 Mayıs çağrılarımızı ve ifade özgürlüğümüzü engellemeye dönük hareketleri kabul etmiyoruz” ifalerine yer verildi.