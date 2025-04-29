Eskişehir'de 1 Mayıs’ta trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Eskişehir'de 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü sebebi ile trafiğe kapatılacak alan ve yollar duyuruldu.

Eskişehir Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, yürüyüş, Atatürk Bulvarı-Vali Ali Fuat Güven Bulvarı kesişiminden başlayıp Kemal Zeytinoğlu Caddesi Odunpazarı Meydanı'nda sonlanacak.

Duyuruya göre, yürüyüşün ardından düzenlenecek miting için 1 Mayıs 2025 Perşembe günü 08.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarı - Vali Ali Fuat Güven Bulvarı kesişiminden Kemal Zeytinoğlu Caddesi Odunpazarı Meydanı arası çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Araç trafiğine kapatılan söz konusu alanlara açılan cadde ve sokaklardan araç çıkışlarına izin verilmeyecek.

Açıklamanın devamında, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.00’den itibaren Atatürk Bulvarı - Vali Ali Fuat Güven Bulvarı kesişiminden Kemal Zeytinoğlu Caddesi Odunpazarı Meydanı arası çift yönlü olarak Kemal Zeytinoğlu Caddesi ile Kurşunlu Cami Sokak üzerinde araç parkına izin verilmeyeceği belirtildi.