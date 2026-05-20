Eskişehir'de 17. Uluslararası Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali devam ediyor

Eskişehir’de bu yıl 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali, renkli görüntüler eşliğinde büyük bir coşkuyla başladı! Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından 16-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen festival, 7 farklı ülkeden gelen toplulukları ve zengin programıyla kenti kültür-sanatın odağına taşıyor. Eskişehir’i bir kez daha sanatın, tiyatronun ve çocukların neşesinin merkezi haline getiren 17. Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali, 4 açık ve 4 kapalı sahnede onlarca oyunu tiyatroseverlerle buluşturuyor.

17. Uluslararası Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali, dev kuklalar, bando ekipleri, sokak sanatçıları ve farklı ülkelerden gelen tiyatro topluluklarının katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Eskişehir sokaklarını adeta açık hava sahnesine dönüştüren kortej, özellikle çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Festival kapsamında Gençlik Sahnesi kursiyerlerinin mezuniyet projesi olan “Sözde Bir Yaz Gecesi Rüyası” oyunu da izleyiciyle buluştu. Shakespeare’in eserinden uyarlanan ve Berkay Akın yönetmenliğinde sahnelenen oyunun ardından kursiyerler mezuniyet sertifikalarını aldı.

Beş gün boyunca şehrin farklı noktalarında kurulan 4 açık ve 4 kapalı sahnede onlarca oyun tiyatroseverlerle buluşturan 17.Uluslararası Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali’nde çocuklar, kukla atölyeleri, sokak gösterileri ve interaktif etkinliklerle hem eğleniyor hem de sanatla iç içe vakit geçiriyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen yerli toplulukların yanı sıra Slovenya, Bulgaristan, Hollanda, Romanya, İtalya, Fransa ve İsveç’ten gelen tiyatro ekipleri de festivalde sahne alıyor. Fransa’dan Frutillas Con Crema, İtalya’dan Rufino Theater ve Nina Theater, Slovenya’dan Peter Kus Company, Romanya’dan Puck Puppet Theater, İsveç’ten Mittiprickteatern, Bulgaristan’dan Art Start ve Hollanda’dan Steven Luca toplulukları oyunlarıyla minik sanatseverlerle buluşuyor.