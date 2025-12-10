Eskişehir'de 180 üreticiye 9 bin 80 adet mavi sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mihalgazi ve Sarıcakaya'da düzenlenen zeytin fidanı dağıtım törenine katıldı. Törenlerde 180 üreticiye 9 bin 80 adet mavi sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı. Ayrıca Ünlüce, Sarıcakaya Hizmet Yerleşkesi'nin de açılışını gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ünlüce’nin ilk adresi Mihalgazi ilçesi oldu. Burada ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mihalgazi İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Ünlüce İlçe Başkanı Hasan Ünal ve partililerle bir araya geldi. Ünlüce, daha sonra Mihalgazi Kaymakamı Mustafa Aksoy’u ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün’ü ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Eskişehir Sakarya Vadisi Zeytinciliği Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan mavi sertifikalı zeytin fidan dağıtımı törenine geçen Başkan Ünlüce’ye törende CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve çok sayıda belediye bürokratı eşlik etti.

"Çiftçimizin olduğu her tarlada, alın teri olan her karış toprakta biz olacağız"

Törende konuşan Başkan Ünlüce, şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere 2022 yılından bu yana bölgemizin bir zeytin merkezi olması için birlikte mücadele ediyoruz. Bugüne kadar Mihalgazi ve Sarıcakaya’da 267 üreticilerimize 32 bin adet zeytin fidanı dağıttık. Zeytincilik geçmişi olan bölgemizde umudu yeniden büyütüyoruz. 2022 yılından bu yana Mihalgazi ilçesinde 54 üreticiye yaklaşık 3 bin adet fidan ulaştırdık. Bu törenle de 3’ü kadın üretici olmak üzere 52 üreticimize 2 bin 540 adet fidan vereceğiz. Sizler bu şehrin sessiz kahramanlarısınız. Gün doğmadan kalkıp tarlalarına koşan, yazın sıcağında, kışın soğuğunda toprağınızı emekle yoğuranlarsınız. Alın teriniz, bu topraklara bereket; şehrimize güç veriyor. Bizler belediye olarak; üretimin, toprağın, çiftçinin yanında durmayı görevden çok şeref olarak görüyoruz. Bu fidanlar sizlerin eliyle büyüyecek. Sizlerin emeğiyle kök salacak. Sizlerin sabrıyla meyve verecek. Gölgesinde çocuklarımız oynayacak, sofralarımızda Dorlion zeytinyağımız bereketiyle yer bulacak. Zeytin ağaçlarının barışa, sevgiye, sağlığa davet eden dallarından tutunalım. Gözlerinizdeki kararlılığı, yüreğinizdeki heyecanı görüyorum. Biliyoruz ki; çiftçisine sahip çıkan geleceğine sahip çıkar. Bugün buradan bir kez daha ifade ediyorum: Üretimin olduğu her yerde, çiftçimizin olduğu her tarlada, alın teri olan her karış toprakta biz olacağız. Hayırlı ve bereketli olsun.”

"Fidanlarımızın kökleri güçlendikçe güzel şehrimizin üretim gücüne güç katacak"

CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerimizde dağıttığı zeytin fidanları, Sakarya Vadisi’nin bereketli topraklarında kök salacak; kökleri güçlendikçe de güzel şehrimizin üretim gücüne güç katacak. Çiftçilerimize ve gelecek kuşaklara hayırlı olsun” diye konuştu.

Çiftçileri temsilen konuşan Orhan Tüfekçi, destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’ye teşekkür etti.

CHP Mihalgazi İlçe Başkanı Hasan Ünal, bugüne kadar yapılan desteklerin çok önemli olduğunu ve çiftçinin bu desteklerle nefes aldığını ifade etti. Konuşmaların ardından 52 üreticiye 2 bin 540 adet fidan dağıtıldı. Zeytin fidanı dağıtımı sonrası Mihalgazi ESMEK binasını ziyaret eden Ünlüce, kursiyerlerle uzun süre sohbet etti. Başkan Ünlüce, Oyun Evi’ne gelen miniklerin kendisine armağan ettiği çizimleri çok beğendi.

Törenin ardından Ünlüce, Sarıcakaya’ya geçti. Sarıcakaya’da Kaymakam Abdürrahim Tomakin ile bir araya gelen Başkan Ünlüce, daha sonra Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez’i ziyaret etti. Ünlüce son olarak CHP Sarıcakaya İlçe Binasında İlçe Başkanı Hasan Yılmaz ve partilerle buluştu. Ziyaretlerden sonra Ünlüce, Sarıcakaya esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

Daha sonra Ünlüce, içinde İtfaiye İlçe Müdahale Grubu, ESMEK Eğitim Merkezi ve çocuklar için Oyun Evi bulunan Sarıcakaya Hizmet Yerleşkesinin açılışını gerçekleştirdi. Törene Sarıcakaya Kaymakamı Abdürrahim Tomakin ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez de katıldı. Törende konuşan ESMEK kursiyerlerinden Hayriye Gökkaya, kadın üretici olarak kurslarda öğrendiği bilgiler ile gelir sağladığını ifade etti. ESMEK Eğitmenlerinden Nurgül Gürhan da yeni merkezin çok güzel ve kullanışlı olduğu belirterek Başkan Ünlüce’ye teşekkür etti.

"Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız"

Ünlüce de şöyle konuştu:

“Yerleşkemiz sizlerin ilgisi ve desteğiyle Sarıcakaya’nın kalbi olacak. İlçemizde ilk kez 2022 yılında faaliyetine başlayan ESMEK Eğitim Merkezi; 72 branşta 246 kurs açtı. Bu kurslara 2 bin 627’si kadın, 762’si erkek olmak üzere 3389 kursiyer katıldı. Ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklere bin 507 kişi katılımı gösterdi. Yeni merkezde 28 branşta, 35 kursla eğitimler devam edecek. Öncelikle ilçemizin cesur kadınlarına gösterdikleri büyük ilgi için özel bir teşekkür etmek istiyorum. Burayı yaşatacak olan sizlersiniz. Birbirimizden öğrenmeye, kendimize geliştirmeye devam edelim. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Bu yerleşkenin tüm hemşehrilerim için yeni bir sosyalleşme ve buluşma alanı olmasını diliyorum.”

Törenin ardından Sarıcakaya, ESMEK binası gezildi.

"Tüm çiftçiler Başkan'ımızı çok seviyor"

Yerleşkenin açılışının ardından Sarıcakayalı çiftçilere Eskişehir Sakarya Vadisi Zeytinciliği Geliştirme Projesi kapsamında mavi sertifikalı zeytin fidanı dağıtım törenine geçildi. Törende çiftçileri temsilen konuşan Hülya Turan, kadın çiftçi olarak yapılan desteklerden son derece memnun olduğunu ifade etti. ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu da, zeytin yetiştiriciliğinin önemine dikkati çekti. Ünlüce de konuşmasında, desteklerin artarak devam edeceğini vurguladı. Konuşmaların ardından 128 üreticiye 6 bin 540 adet zeytin fidanı dağıtıldı.

Zeytin fidanlarını alan bir çiftçi, Başkan Ünlüce’ye teşekkür ederek, “Tüm çiftçiler Başkan'ımızı çok seviyor. Allah ondan razı olsun” dedi.

Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından toplamda 180 üreticiye 9 bin 80 adet mavi sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı.

Törenlerin ve açılışın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve beraberindekiler İpek Köyü’n kurulacağı İğdir Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Ünlüce, mahalle halkı ile bir araya gelerek projenin detayları hakkında mahalle sakinleriyle bilgi alışverişinde bulundu ve taleplerini dinledi.