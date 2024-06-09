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Eskişehir'de 2 grubun birbirine girdiği kavga kamerada

Ajans Haberleri
  • 09.06.2024 15:00
  • Giriş: 09.06.2024 15:00
  • Güncelleme: 09.06.2024 15:00
Kaynak: DHA
Eskişehir'de 2 grubun birbirine girdiği kavga kamerada

Eskişehir'de borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde dün borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen 2 grup arasında kavga çıktı. Sokak ortasında yaşanan kavgada, taraflar ellerindeki taş ve sopalarla birbirine saldırdı.

O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, kavga, sonradan gelen bir kişinin havaya ateş etmesiyle sona erdi. Görüntülerde; silahla havaya ateş eden kişinin, kavga eden şüphelilerden birinin elinde bulunan silahı aldığı görüldü.

İhbar sonrası bölgeye ekipler sevk edilirken, kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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