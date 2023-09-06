Eskişehir'de 6 okul güçlendirme için boşaltılacak

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, Eskişehir Anadolu Lisesi, Mualla Zeyrek İlkokulu, Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sami Sipahi Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu ve Porsuk İlkokulu’nun deprem tehlikesi nedeniyle boşaltılacağını ve güçlendirme yapılacağını söyledi.

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, Eskişehir Anadolu Lisesi, Mualla Zeyrek İlkokulu, Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sami Sipahi Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu ve Porsuk İlkokulu’nun deprem tehlikesi nedeniyle boşaltılacağını ve güçlendirme yapılacağını söyledi.

Eskişehir Anadolu Lisesi, Mualla Zeyrek İlkokulu, Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tunalı İmam Hatip Lisesi), Sami Sipahi Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu ve Porsuk İlkokulu’nun deprem tehlikesi nedeniyle boşaltılacağını ve güçlendirme yapılacağını belirten Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, bunun doğru fakat geç alınmış bir karar olduğunu söyledi. Alkan, şunları söyledi:

“Edindiğimiz bilgilere göre Eskişehir Anadolu Lisesi, Mualla Zeyrek İlkokulu, Tunalı İmam Hatip Lisesi, Sami Sipahi Ortaokulu, Ziya Gökalp İlkokulu ve Porsuk İlkokulu. Porsuk, toplamda hem sığınmacı ve mülteci öğrencilerin fazla olduğu bir yer hem de sayı olarak çok öğrenci mevcudunun olduğu bir yer. Bu okullarımızla ilgili olumlu bir karar ama geç bir karar açıklanması açısından. Çünkü 11 Eylül’de okullar açılacak. Biz ilçe milli eğitim müdürlükleri ile konuşuyoruz. Şu anda ilçe milli eğitim müdürlükleri tedbirlerini almış durumdalar. Hem Tepebaşı hem Odunpazarı. Ama şöyle bir sıkıntı olacak bizim açımızdan: Zaten Eskişehir’de ikili eğitim çok fazlaydı. Bunun üzerine daha da katlanarak bu artacak. Buradan şunu da söylemek lazım. Geçen, Sayın Bakan kentimizdeydi. Kentimize geldiğinde temel sorunsal olarak önlük meselesini çıkardı. Öğretmenlerin önlük giymesi sanki eğitimin temel sorunu gibi. Buradan sesleniyoruz Bakanımıza ve yetkililere, asıl sorunlar bunlar. Eskişehir’de depremle ilgili gerçekten acilen önlem alınması ama geç olmadan önlem alınması gerekiyor. Veliler mağdur olmamalı bu süreçte.”

“ZAMANINDA BU İŞLERİN YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Öğrencilerin başka okullara taşınacak olmasının velilere maliyeti olacağına dikkat çeken Alkan, “Eskişehir Anadolu Lisesi, anladığımız kadarıyla TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi’ne taşınacak Söğütönü’ne. Bunun tabii ki maliyeti olacak velilere. Bu nasıl karşılanacak? Bunlar hep sorun olarak ortada. Yani biz buradan bir daha seslenelim. Deprem gibi bir doğal afet var. Türkiye’nin gerçekliği. Okullarımızın acilen güçlendirilmesi gerekiyor, elden geçmesi gerekiyor. Ama zamanında bu işlerin yapılması çok önemli” şeklinde konuştu.

“YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA GÜVENİLİR OKULLARLA GİRMEK ZORUNDAYIZ”

Güçlendirme işleminin hızlı bir şekilde bitirilmesi gerektiğini söyleyen Alkan, “Bu süreç Maraş, Hatay depremlerinden sonra sık sık bizim tarafımızdan da gündeme getirildi. O arada Osmangazi Ortaokulu ile ayrı bir tartışma boyutu başlamıştı. O dönemde Çevre Şehircilik ve İl Milli Eğitim üzerine düşeni yapmaya başladılar. Okulları test etmeye başladılar. Biz de defalarca söyledik. Tez elden bu işin çabuk bitirilmesi gerekiyor. Çünkü yeni eğitim öğretim yılına güçlü, güvenilir okullarla girmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Alkan, şöyle devam etti:

“VALİLİK, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMÜZ AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA”

“Öğrencilerimiz soru işaretleriyle, eğitim emekçileri soru işaretleriyle okullara girmemeli. Bu okullar özellikle Sami Sipahi, Porsuk, Mualla Zeyrek kalabalık bir okul. Eskişehir’in en güzide okullarından bir tanesi Eskişehir Anadolu Lisesi. Kalabalık bir okul. Hep büyük okullarımız kapsam içerisinde. Ben aslında bu sayının artacağını düşünüyorum okullar açısından. Valilik, Sayın Milli Eğitim Müdürlüğümüz kamuoyunu tatmin edici açıklamalar yapmak zorundalar. Bizim aldığımız son duyum, velilerden, Eskişehir Anadolu Lisesi’nde bir toplantı yapılacak. Biz de oradaki eğitim emekçilerini bilgilendirdik. Mümkün oldukça süreci kolaylaştırmak zorundayız sendikalar olarak. Ama eleştirilerimizi de yapmak durumundayız. İlçe milli eğitim müdürlükleri gerekli önlemleri aldılar. Diğer okullara taşıyorlar. Ama bir kaos hali bizi bekliyor 11 Eylül’de.”