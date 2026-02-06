Eskişehir'de 6 Şubat için halk sokakta: Unutmuyoruz, affetmiyoruz, helalleşmiyoruz!

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu 6 Şubat depremi için sokağa çıkıp Köprübaşı’ndan Yediler Parkı’na yürüdü ve basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında "Kaçırdığınız deprem vergilerine, canlı yayınlarda 'yardım' yalanıyla toplayıp kaçırdığınız milyonlara karşın depremzede halkı terk ettiğiniz yoksulluğu ve sefaleti unutmuyoruz! Unutmuyoruz, affetmiyoruz, helalleşmiyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

"HALKI TERK ETTİĞİNİZ YOKSULLUĞU VE SEFALETİ UNUTMUYORUZ!"

Açıklamayı Platform adına EMEP’ten Ceren Kökoğlu okudu. Basın açıklamasının tam metni şöyle:

"6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem ve aynı gün saat 13.24’te Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşadık.

Gerçekleşen bu iki büyük deprem “Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Adana, Diyarbakır ve Elazığ” olmak üzere 11 ilde ağır yıkımlara ve büyük can kayıplarına neden oldu. Yıkımlar sonucunda resmi rakamlara göre 50 bin; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı AKP'li Murat Kurum’un yerel seçimler dönemindeki ifadesine göre 130 bin can kaybımız oldu.

DEPREM DEĞİL, DÜZENİNİZ ÖLDÜRDÜ!

Deprem olduktan sonra değil olmadan önce tedbir alınması gereken bir doğal afettir. Doğal olmayan bunun katliama dönüşmesidir. 6 Şubat depremleri asrın felaketi değil, asrın katliamıdır.

Bugüne kadar yapılan bütün bilimsel uyarılara ve meslek örgütlerinin tüm çağrılarına rağmen hükümet ve devlet yöneticileri deprem tehlikesine karşı gerekli tedbirleri almamış, aksine rantı büyütmüştür. 6 Şubat depremlerinde iktidarın ve sermayenin kar hırsının, rant düzeninin yarattığı yıkımın boyutları, kentlerimizin, ilçelerimizin yok olmasıyla, on binlerce ölüm, yüz binlerce yaralı ile göz önüne serilmiştir. Bilim insanları ve Meslek odaları depremden etkilenen , illeri bekleyen riskleri ve alınması gereken önlemleri defalarca bildirmelerine rağmen hiçbir önlem alınmamış, tam aksine oy ve rant kaygısı ile defalarca imar affı çıkarılmıştır. Bütün bunların sonucunda da şehirlerimiz 6 Şubat depreminde mezarlıklara dönüşmüştür.

Depremden sonra halka yardım götüremeyen iktidar, depremi fırsat bilerek verdiği riskli alan ve acele kamulaştırma kararlarıyla; afet ve kriz koşullarını fırsat ve ranta dönüştürülmüştür.

Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen bölge halkının adalet talebi yapısal engeller, yargıdaki keyfiyet ve cezasızlık politikalarıyla engellenmeye çalışılmaktadır. 6 Şubat yargılanmaları devam ederken, geçen 3 yıla rağmen hala bilirkişi raporu hazırlanmayan dosyalar bulunmakta; adaletin gecikmesinin yanında sorumluların açığa çıkmasına ve yargılanmasına engel olunmaktadır.

Deprem sonrası vadedilen konutların hala yapılmamış olması, binlerce ailenin hala konteynerlerde, kışın soğukla yazın susuzlukla mücadele ederek yaşamaya çalışması, maddi-manevi kayıpların hiçbirinin devlet tarafından giderilmesine yönelik planın olmamasına karşın gördük ki Erdoğan'ın şehre ziyareti öncesi gezeceği yerlerin inşasını bitirebiliyorlar. Soruyoruz; Cumhurbaşkanı ziyareti için şehirde 1 haftada bir çok inşaatı bitirebiliyordunuz da, 3 yıldır depremzedelerin hala konterner kentlerde yaşamasını nasıl açıklıyorsunuz?

Hatay’da, Maraş’ta eğitim ,sağlık hizmetlerine ulaşım ve beslenme hakkına erişim hala yetersizdir. İşsizlik ve yoksulluğa terk edilen halk yaşam mücadelesi vermektedir.

İktidar bu rezilliğini; tamamlanmamış binalara giydirilen 'sahte fotoğraflarla' gizleyip 'Asrın Felaketi'ni 'Asrın Projesi' diyerek gizlemeye çalışsa da, bizler unutmuyoruz, susmuyoruz, hesap soruyoruz!

Ülkede sizin rant düzeninizin yarattığı felaketti halkın dayanışmasıyla aşmaya çalıştığımız günlerde, Kızılay'ın sattığı çadırları unutmuyoruz!

Halkın kendi çabasıyla bölgeye ulaştırmaya çalıştığı yardım tırlarını engelleyerek, insanlarımızı günlerce orada yalnız bıraktığınızı unutmuyoruz!

Yarattığınız enkazı kaldırırken bile, almadığınız önlemler yüzünden oluşan asbestin yarattığı halk sağlığı sorunlarını unutmuyoruz!

Kaçırdığınız deprem vergilerine, canlı yayınlarda 'yardım' yalanıyla toplayıp kaçırdığınız milyonlara karşın depremzede halkı terk ettiğiniz yoksulluğu ve sefaleti unutmuyoruz!

Unutmuyoruz, affetmiyoruz, helalleşmiyoruz!

Bizlere biçtiğiniz bu ölüm-sefalet düzenini kabul etmiyoruz!

Saray Rejimi iktidarını sürdürmek için Soma'da, Ermenek'te, İliç'te ve 6 Şubat'ta Maraş'ta olduğu gibi can almaya devam ediyor. Bu kapitalist sömürü düzeninin çarkları, Türkiye halklarının kanıyla ve emeğiyle dönüyor.

Buradan bir kez daha söylüyoruz; katlettiğiniz yaşamlardan, çaldığınız emeğimizden kurduğunuz bu saray rejimini yıkana dek mücadeleye devam edeceğiz. Depremlerde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, yaşamlarımızı elimizden alan rant ve talan düzenine son verene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz."