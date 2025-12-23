Eskişehir'de 7 gündür aranan öğretmenin cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'ın cansız bedeni Porsuk Çayı'nda bulundu.

Eskişehir’de 7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ın cansız bedeni Porsuk Çayı’nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçları tarafından bulundu.

Kıyıya çıkarılan Arslan’ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Tuncay Arslan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

NE OLDU?

Eskişehir'de Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık’ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi’ndeki evinden ayrıldı.

Eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, polise başvurdu. İhbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan’ın bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede Arslan’ın en son Doğualp Sokak’ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı’na düşmüş olabileceği değerlendirildi.

Porsuk Çayı’nın kapakları kapatılıp içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Çaydaki aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Odunpazarı Belediye Arama Kurtarma (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Dorlion Arama Kurtarma, SARTEAM, itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 50 kişilik ekip, çalışmalarını Porsuk Çayı’nın Şeker Mahallesi Kentpark mevkisinde sürdürdü.

Ayrıca, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıçlar da arama çalışmalarına katıldı.

Ekipler su üstü ve çevresinde arama yaparken, kurbağa adam ekipleri de su altında arama başlattı.