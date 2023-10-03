Eskişehir'de alev topuna dönen araç büyük paniğe neden oldu

Eskişehir’de motor kısmından alev alan bir otomobil küle dönerken, yakınında park halinde bulunan araçlarda da maddi hasar oluştu.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan TCDD Eskişehir Tren Garı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 06 FZK 50 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden motor kısmından alev aldı.

Hızla büyüyen yangında otomobil alev topuna dönerken, çevrede büyük panik yaşandı.

Alevlerin çevrede park halinde bulunan diğer araçlara sıçramaması için büyük çaba gösterilirken çevredeki vatandaşlar da yangına kendi imkanları ile müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobilin etrafında park halinde olan araçlarda da hasar oluştu.